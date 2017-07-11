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Игорь Шуневич: «Курс на уменьшение господдержки в КХЛ? А вот здесь мы традиционно среди лидеров»

12.07.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич прокомментировал объявленный курс КХЛ на уменьшение доли господдержки в бюджетах клубов.

– КХЛ объявила курс на уменьшение доли господдержки в бюджетах клубов. Как с этим обстоят дела у «Динамо»?

– А вот здесь мы традиционно среди лидеров. И не собираемся останавливаться на достигнутом. Огромная популярность клуба позволяет нам собирать полные трибуны, что положительно воспринимается нашими партнерами. И хотя в целом в экономике есть проблемы, мы успешно сотрудничаем с такими международными компаниями, как Carlsberg (пивзавод «Аливария»), Huawei, Liqui Moly, Backaldrin, Bauer, а также крупными белорусскими компаниями – Мозырьский нефтеперерабатывающий завод, «Белавиа», «Паритетбанк», БСБ-банк. Хорошо продвигаются переговоры о партнерстве и на новый сезон.

«Динамо» – самый посещаемый клуб КХЛ и второй по популярности в Европе. Мы регулярно собираем на домашних матчах более 14 тысяч болельщиков. И хотя наша билетная программа была сформирована с учетом экономических реалий, чтобы не сильно бить по карману тех, кто нас поддерживает, все же мы можем похвастать приличной выручкой.

Вносят свою лепту и магазины клуба, и фан-дом. В общем, в этом направлении за прошедшие годы сделано немало, хотя, конечно, нам есть куда расти, – сказал Шуневич.

 
 
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Глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич прокомментировал объявленный курс КХЛ на уменьшение доли господдержки в бюджетах клубов.

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