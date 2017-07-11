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Павел Баранов: «Во втором тайме БАТЭ слишком уважительно отнесся к «Алашкерту». Армяне просто осмелели»

12.07.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор матча БАТЭ – «Алашкерт» (1:1) Павел Баранов поделился мнением об игре 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Борисовчане провели такой качественный первый тайм, с давлением и большим количеством ударов. А БАТЭ во втором тайме почему-то со слишком уважительно начал относиться к «Алашкерту». Дал ему возможность владеть мячом и атаковать. Удар Едигаряна – был серьезный звоночек. Армяне затем просто осмелели. Они же были закрыты на своей половине поля в первом тайме. А БАТЭ нужно было и продолжать так играть, как в первом тайме. Но пусть уже разбирается тренерский штаб и руководство БАТЭ с теми проблемами и вопросами: почему не просто не победили, а упустили победу.

Но еще матч впереди. И БАТЭ должен сыграть так, как и нужно чемпиону Беларуси», – сказал Баранов в эфире «Беларусь 5».

Ответный матч пройдет 18 июля.

 
 
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Комментатор матча БАТЭ – «Алашкерт» (1:1) Павел Баранов поделился мнением об игре 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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