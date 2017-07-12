Главный тренер «Алашкерта»: «БАТЭ должен был быть в более хорошем физическом состоянии, чем мы»

Главный тренер «Алашкерта» Абраам Хашманян прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

– Как считаете, теперь ваша команда фаворит?

– Фаворит выявляется на поле. Думаю, вторая игра все решит.

– Вы сыграли так как планировали?

– Да.

– Почему заменили Артека Едигаряна, который был едва ли не самым активным на поле?

– Он устал, было много ошибок и нужен был свежий игрок.

– В ответном матче команда сыграет более активно?

– А мы пассивно сегодня играли?

– По сравнению с этим матчем?

– Счет имеет значение, конечно. Мы планировали играть от обороны. Получили гол, который был связан с потерей концентрации. Во втором тайме надо было забивать, и мы добились этого.

– У Алашкерта было ноль ударов в створ. Вы удовлетворены?

– Мы играли в гостях с сильной командой. У нас был четкий план на игру. Если матч закончился со счетом 1:1, значит, я удовлетворен. Мы забили в гостях.

– У вас осталось впечатление, что ваша команда выглядела лучше соперника физически?

– Я не сказал бы так. Обе команды выглядели схоже. Да, наши игроки хорошо отработали. Я считаю, ваша команда должна была быть в более хорошем физическом состоянии, чем наша. У вас чемпионат в разгаре. А у нас был отпуск, мы собрались за 20 дней до игры. Значит, хорошо подготовились.

– Сравните чемпионаты Беларуси и Армении.

– Конечно, ваш чемпионат более высокого уровня. У вас играет больше команд хорошего уровня. У нас же всего шесть участников в чемпионате. Мы хотим дорасти хотя бы до уровня чемпионата Беларуси. Конечно, ваша высшая лига более высокого уровня по сравнению с нашей, – сказал Хашманян.