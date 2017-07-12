Станислав Драгун: «Непонятно, почему мы сели во втором тайме. Было видно, что соперники устали»

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал ничью с «Алашкертом» (1:1) первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Tribuna.com.

«Здесь может быть только один комментарий. Такой результат не устраивает нас. Игра во втором тайме тоже. Нужно прибавлять, делать выводы и играть на победу в следующем матче. Думаю, если бы раньше реализовали хотя бы один из моментов, результат встречи был бы другим. А так...

Непонятно, почему сели во втором тайме. Было видно, что соперники устали. Нужно было дожимать их. Вместо этого получили нелепый гол, который усложнил выполнение задачи», – сказал Драгун.

Ответный матч пройдет 18 июля в Ереване.