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Александр Ермакович: «Рикошет и такая оплошность привели к неудачному результату. Но есть ответная игра»
12.07.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Алашкертом» (1:1) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
– Что сегодня произошло?
– Ну... Что произошло… Счет, который нас ни в коем случае не устраивает. Он в какой-то мере незаслуженный от того, как развивалась игра. Мы создали достаточно моментов. Рикошет и такая оплошность привела к такому неудачному результату. Но у нас есть вторая игра. Понятно, что надо сделать все для того чтобы пройти дальше.
– Согласны ли вы с тем, что БАТЭ провел два разных по качеству тайма? Вторая половина борисовчанам явно не удалась.
– Соглашусь. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, может, соперник приспособился. Может, нас почему-то начали покидать силенки где-то. Иванич попросил замену. Миша Гордейчук попросил. Что-то, наверное, не так мы построили.
– Что вы говорили команде в перерыве?
– Продолжать так же играть, как играли в первом тайме. Другой установки не было.
– Сегодня первый матч за БАТЭ провел Стас Драгун. Как вам его взаимодействие в центре поля с Кендышем?
– Достаточно неплохой он провел матч. Выдержал всю игру.
– Первый матч после возвращения Сигневича. Что скажете?
– Старался. Сколько было силенок... Отдал себя сегодня. Хотелось бы нападающего оценивать по забитым голам. Хотелось бы, чтобы те моменты, которые у него есть, он реализовывал.
– 1:1 перед ответным матчем в корне меняет стратегию игры?
– Думаю, да. Будем отталкиваться от этого счета, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».
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Александр Ермакович: «Рикошет и такая оплошность привели к неудачному результату. Но есть ответная игра»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Алашкертом» (1:1) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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