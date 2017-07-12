ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Ермакович: «Рикошет и такая оплошность привели к неудачному результату. Но есть ответная игра»

12.07.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Алашкертом» (1:1) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Что сегодня произошло?

– Ну... Что произошло… Счет, который нас ни в коем случае не устраивает. Он в какой-то мере незаслуженный от того, как развивалась игра. Мы создали достаточно моментов. Рикошет и такая оплошность привела к такому неудачному результату. Но у нас есть вторая игра. Понятно, что надо сделать все для того чтобы пройти дальше.

– Согласны ли вы с тем, что БАТЭ провел два разных по качеству тайма? Вторая половина борисовчанам явно не удалась.

– Соглашусь. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, может, соперник приспособился. Может, нас почему-то начали покидать силенки где-то. Иванич попросил замену. Миша Гордейчук попросил.  Что-то, наверное, не так мы построили.

– Что вы говорили команде в перерыве?

– Продолжать так же играть, как играли в первом тайме. Другой установки не было.

– Сегодня первый матч за БАТЭ провел Стас Драгун. Как вам его взаимодействие в центре поля с Кендышем?

– Достаточно неплохой он провел матч. Выдержал всю игру.

– Первый матч после возвращения Сигневича. Что скажете?

– Старался.  Сколько было силенок... Отдал себя сегодня. Хотелось бы нападающего оценивать по забитым голам. Хотелось бы, чтобы те моменты, которые у него есть, он реализовывал.

– 1:1 перед ответным матчем в корне меняет стратегию игры?

– Думаю, да. Будем отталкиваться от этого счета, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».

Фантастический ляп Щербицкого, который может оставить БАТЭ без Лиги чемпионов

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Алашкертом» (1:1) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Баранов: «Во втором тайме БАТЭ слишком уважительно отнесся к «Алашкерту». Армяне просто осмелели»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика