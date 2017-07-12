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Ермакович: после ничьи с "Алашкертом" есть возможность исправиться

12.07.2017 22:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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БОРИСОВ, 12 июл — Sputnik. У борисовского БАТЭ еще есть возможность исправиться в ответном матче против "Алашкерта" в Ереване, заявил главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович. 

Ермакович: после ничьи с "Алашкертом" есть возможность исправиться
© Sputnik / Виктор Толочко
БАТЭ вничью сыграл с "Алашкертом" на "Борисов-Арене"

В среду, 12 июля, на "Борисов-Арене" состоялся поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и ереванским "Алашкертом". Встреча завершилась со счетом 1:1. Оба гола на счету Алексея Риоса. 

"Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Провели два разных периода. В первом, как и планировали, многое получалось, забили гол, но могли и больше — подвела реализация. Во втором было много брака и ошибок. У нас есть ответная игра и есть возможность исправиться", — сказал на послематчевой пресс-конференции Ермакович. 

После финального свистка болельщики на трибунах кричали Ермаковичу "Уходи!". "Реакция болельщиков, конечно, уверенности не придает. Но в то же время она мне понятна. Отношусь я к этому с пониманием", — прокомментировал реакцию трибун специалист. 

Ответный матч борисовчане проведут 18 июля в Ереване. По словам Ермаковича, на выезде нужно сыграть так же, как и в первом тайме на "Борисов-Арене", когда у "желто-синих", считает наставник, все получалось. 

Sputnik вел текстовую онлайн-трансляцию матча БАТЭ — "Алашкерт"

 
 
Ссылка на источник 24
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Главный тренер прокомментировал реакцию болельщиков, скандировавших в его адрес после завершения матча "Уходи!"

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