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БАТЭ вничью сыграл с "Алашкертом" на "Борисов-Арене"

12.07.2017 22:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Футболисты борисовского клуба БАТЭ сыграли вничью с клубом "Алашкерт" из Армении в рамках розыгрыша Лиги Чемпионов, поединок завершился со счетом 1:1 на "Борисов-Арене".

БАТЭ вничью сыграл с "Алашкертом" на "Борисов-Арене"
© Sputnik / Виктор Толочко
БАТЭ - "Алашкерт": текстовый онлайн Sputnik

В первом тайме борисовчане преимущественно играли у ворот соперников, и старания футболистов не пропали даром — на 42-й минуте Алексей Риос размочил счет, поразив ворота "Алашкерта". Однако уже во втором тайме он же отметился автоголом в свои ворота. Sputnik вел онлайн-трансляцию матча.

"Счет не устраивает нас, мы создали достаточно моментов, однако результат оказался для нас неудачным", — заявил тренер "желто-синих" Александр Ермакович сразу после игры в интервью телеканалу "Беларусь 5".

Он отметил, что впереди у борисовчан ответная гостевая игра с "Алашкертом", и выразил надежду, что команда "пройдет дальше".

Следующий матч в рамках розыгрыша ЛЧ БАТЭ проведет 18 июля в Ереване.

 
Теги: Минск
 
 
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Автором обоих голов стал полузащитник борисовчан Алексей Риос, Sputnik вел прямую трансляцию из "Борисов-Арены".

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