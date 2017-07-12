Владимир Журавель: «Сложно предположить, как будет играть «Альтах»

Главный тренер «Динамо» Владимир Журавель ответил на вопросы австрийских журналистов накануне матча против «Альтаха» в квалификации Лиги Европы.

– Недавно вашу команду пополнил черногорский нападающий Александр Вуячич. Расскажите о нем подробнее.

– Надеемся, он добавит нам в плане роста, потому что парень высокий. Мы закончили первый круг в национальном чемпионате и на этой позиции у нас был один футболист. С приходом Вуячича мы надеемся разнообразить игру, изменить тактику.

– Какова стратегия на эти матчи? Вы выложитесь в гостях или оставите что-то на ответную игру?

– Определенная стратегия есть. К сожалению, недостаточно информации о вашей команде. По двум матчам, которые «Альтах» провел в Лиге Европы, очень сложно предположить, как соперник будет завтра играть. На одну игру ездил наш представитель, вторую изучали по видео.

Есть закономерности, но два матча – это слишком мало. Мы видели, что состав был один и тот же в двух этих играх против грузинской команды, видели, что камерунский футболист вернулся с Кубка Конфедераций. Предполагаем, что если и будут изменения, то небольшие.

– Андрей Лебедев, который ранее играл в Австрии, разговаривал с вами по поводу матча?

– Мне Андрей ничего не говорил. Спросите у него, что он знает, – сказал Журавель.