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Владимир Журавель: «Сложно предположить, как будет играть «Альтах»
13.07.2017 02:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Владимир Журавель ответил на вопросы австрийских журналистов накануне матча против «Альтаха» в квалификации Лиги Европы.
– Недавно вашу команду пополнил черногорский нападающий Александр Вуячич. Расскажите о нем подробнее.
– Надеемся, он добавит нам в плане роста, потому что парень высокий. Мы закончили первый круг в национальном чемпионате и на этой позиции у нас был один футболист. С приходом Вуячича мы надеемся разнообразить игру, изменить тактику.
– Какова стратегия на эти матчи? Вы выложитесь в гостях или оставите что-то на ответную игру?
– Определенная стратегия есть. К сожалению, недостаточно информации о вашей команде. По двум матчам, которые «Альтах» провел в Лиге Европы, очень сложно предположить, как соперник будет завтра играть. На одну игру ездил наш представитель, вторую изучали по видео.
Есть закономерности, но два матча – это слишком мало. Мы видели, что состав был один и тот же в двух этих играх против грузинской команды, видели, что камерунский футболист вернулся с Кубка Конфедераций. Предполагаем, что если и будут изменения, то небольшие.
– Андрей Лебедев, который ранее играл в Австрии, разговаривал с вами по поводу матча?
– Мне Андрей ничего не говорил. Спросите у него, что он знает, – сказал Журавель.
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Главный тренер «Динамо» Владимир Журавель ответил на вопросы австрийских журналистов накануне матча против «Альтаха» в квалификации Лиги Европы.
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