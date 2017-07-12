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Мората не хочет переходить в «Челси» и намерен остаться в «Реале»
13.07.2017 02:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Альваро Мората не хочет переходить в «Челси».
Нападающий не считает лондонский клуб подходящим местом для продолжения карьеру, он намерен остаться в Мадриде. Ранее у Мораты был вариант с переходом в «МЮ», но манкунианцы подписали форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.
Кроме того, Мората получил предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь», готового платить футболисту 30 млн евро в год, но этот вариант также не является привлекательным для нападающего.
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Форвард «Реала» Альваро Мората не хочет переходить в «Челси».
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