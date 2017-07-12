ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гуренко: «Основная игра будет в Минске. Сегодня состоится только первый тайм, и мы хотим добиться положительного результата»

13.07.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 2-го квалификационного раунда против «Работнички».

«Основная игра будет в Минске. Сегодня состоится только первый тайм, и мы хотим добиться положительного результата. Есть сложные погодные условия, но они будут для обеих команд, мы не должны на этом зацикливаться, а команда должна играть в свой футбол», – сказал Гуренко.

Матч «Работнички» – «Динамо» Минск состоится сегодня в 19.00.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 2-го квалификационного раунда против «Работнички».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Бакайоко перейдет в «Челси» в пятницу за 45 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика