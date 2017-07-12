Сергей Гуренко: «Основная игра будет в Минске. Сегодня состоится только первый тайм, и мы хотим добиться положительного результата»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 2-го квалификационного раунда против «Работнички».

«Основная игра будет в Минске. Сегодня состоится только первый тайм, и мы хотим добиться положительного результата. Есть сложные погодные условия, но они будут для обеих команд, мы не должны на этом зацикливаться, а команда должна играть в свой футбол», – сказал Гуренко.

Матч «Работнички» – «Динамо» Минск состоится сегодня в 19.00.