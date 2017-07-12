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Бакайоко перейдет в «Челси» в пятницу за 45 млн евро

13.07.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» близок к приобретению полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

Сообщается, что накануне англичане наконец-то согласовали трансфер 22-летнего француза за 45 миллионов евро.

В ближайшие часы Бакайоко вылетит в Лондон, где в пятницу пройдет медобследование и подпишет с «Челси» 5-летний контракт.

Ранее стало известно, что ради перехода в «Челси» хавбек отказал «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В 32 матчах прошлого чемпионата Франции Бакайоко забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

 
 
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«Челси» близок к приобретению полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

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