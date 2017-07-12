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Максим Жавнерчик: «Болельщики скандировали: «Уходи»? Я не понял, мне показалось, что скандировали: «Мудаки»
13.07.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик прокомментировал скандирование болельщиков после матча с «Алашкертом» (1:1).
– После финального свистка болельщики скандировали: «Уходи!» Кажется, такого в Борисове еще не было…
– А что они кричали? Я не понял, мне показалось, что скандировали: «Мудаки».
– Кричали: «Уходи!»
– Наверное, это обращение к главному тренеру. Это ведь кричал не один человек, – сказал Жавнерчик.
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Максим Жавнерчик: «Болельщики скандировали: «Уходи»? Я не понял, мне показалось, что скандировали: «Мудаки»
Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик прокомментировал скандирование болельщиков после матча с «Алашкертом» (1:1).
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