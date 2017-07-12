Максим Жавнерчик: «Болельщики скандировали: «Уходи»? Я не понял, мне показалось, что скандировали: «Мудаки»

Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик прокомментировал скандирование болельщиков после матча с «Алашкертом» (1:1).

– После финального свистка болельщики скандировали: «Уходи!» Кажется, такого в Борисове еще не было…

– А что они кричали? Я не понял, мне показалось, что скандировали: «Мудаки».

– Кричали: «Уходи!»

– Наверное, это обращение к главному тренеру. Это ведь кричал не один человек, – сказал Жавнерчик.

Максим Жавнерчик: «Если будет провалена осень, то нужно или увольнять тренера, или разгонять футболистов»