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Максим Жавнерчик: «Болельщики скандировали: «Уходи»? Я не понял, мне показалось, что скандировали: «Мудаки»

13.07.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик прокомментировал скандирование болельщиков после матча с «Алашкертом» (1:1).

– После финального свистка болельщики скандировали: «Уходи!» Кажется, такого в Борисове еще не было…

– А что они кричали? Я не понял, мне показалось, что скандировали: «Мудаки».

– Кричали: «Уходи!»

– Наверное, это обращение к главному тренеру. Это ведь кричал не один человек, – сказал Жавнерчик.

Максим Жавнерчик: «Если будет провалена осень, то нужно или увольнять тренера, или разгонять футболистов»

 
 
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Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик прокомментировал скандирование болельщиков после матча с «Алашкертом» (1:1).

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