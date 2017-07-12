КХЛ презентовала календарь матчей предстоящего сезона

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Регулярный чемпионат стартует 21 августа в Санкт-Петербурге, его откроет матч между обладателем Кубка Гагарина СКА и победителем регулярного чемпионата сезона 2016/2017 ЦСКА.

Первый этап чемпионата завершится 1 марта 2018 года и продлится 193 календарных дня (из них 145 — игровых).

Согласно календарю КХЛ, каждая из 27 команд-участниц проведет на первом этапе по 56 матчей. В расписании также значатся запланированные паузы для проведения этапов Евротура в Финляндии (7-11 ноября) и России (13-17 декабря), а также зимних Олимпийских игр 2018 года (9-25 февраля). В календаре предусмотрен перерыв, который связан с подготовкой сборной России к Олимпиаде (24 января — 8 февраля).

Белорусский клуб "Динамо-Минск" под руководством нового главного тренера Горди Дуайера приступил к тренировкам. 12 июля состоялось второе занятие команды на льду.

"Динамо-Минск" проведет один из матчей предстоящего десятого сезона КХЛ под открытым небом , заявил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Второй этап чемпионата начнется 3 марта для команд Западной конференции, 4 марта — для клубов Восточной конференции.

25 августа минское "Динамо" встретится в подмосковным "Витязем", а завершит домашнюю серию 27 августа встречей с ЦСКА.