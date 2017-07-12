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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Минское «Динамо» в гостях у «Работничков», «Динамо-Брест» против «Альтаха»
13.07.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига Европы
2-й квалификационный раунд
Работнички Македония – Динамо Минск Беларусь
Альтах Австрия – Динамо Брест Беларусь
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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Минское «Динамо» в гостях у «Работничков», «Динамо-Брест» против «Альтаха»
Лига Европы 2-й квалификационный раунд .
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