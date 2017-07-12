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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Минское «Динамо» в гостях у «Работничков», «Динамо-Брест» против «Альтаха»

13.07.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига Европы

2-й квалификационный раунд

Работнички Македония – Динамо Минск Беларусь
Дата проведения
13 июля, 19.00, «тренировочный центр ФФМ»
Онлайн матча
Альтах Австрия – Динамо Брест Беларусь
Дата проведения
13 июля, 19.30, «Кэшпоинт-Арена»
Онлайн матча
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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