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Букмекеры считают минское «Динамо» фаворитом в игре против ФК «Работнички» и не сомневаются в победе «Альтаха» над брестским «Динамо»

13.07.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» сыграет на выезде с ФК «Работнички», брестское «Динамо» будет противостоять австрийскому «Альтаху».

Букмекеры считают минчан фаворитами матча против македонцев.

«Марафон» на победу «Динамо» из Минска выставил коэффициент 2.24, на победу ФК «Работнички» – 3.54.

William Hill оценил победу минчан коэффициентом 2.15, победу македонского клуба – 3,60.

В противостоянии «Альтах» – «Динамо» Брест букмекеры отдают преимущество австрийцам.

«Марафон» предлагает следующие котировки: победа брестского «Динамо» – 5,6, победа «Альтаха» – 1,64.

Ставка в William Hill на победу брестчан умножит сумму на 5,5, на победу австрийцев – на 1,6.

Матч «Работнички» – «Динамо» Минск начнется в 19.00. Игра «Альтах» – «Динамо» Брест стартует в 19.30 по белорусскому времени.

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» сыграет на выезде с ФК «Работнички», брестское «Динамо» будет противостоять австрийскому «Альтаху».

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