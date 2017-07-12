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Букмекеры считают минское «Динамо» фаворитом в игре против ФК «Работнички» и не сомневаются в победе «Альтаха» над брестским «Динамо»
13.07.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» сыграет на выезде с ФК «Работнички», брестское «Динамо» будет противостоять австрийскому «Альтаху».
Букмекеры считают минчан фаворитами матча против македонцев.
«Марафон» на победу «Динамо» из Минска выставил коэффициент 2.24, на победу ФК «Работнички» – 3.54.
William Hill оценил победу минчан коэффициентом 2.15, победу македонского клуба – 3,60.
В противостоянии «Альтах» – «Динамо» Брест букмекеры отдают преимущество австрийцам.
«Марафон» предлагает следующие котировки: победа брестского «Динамо» – 5,6, победа «Альтаха» – 1,64.
Ставка в William Hill на победу брестчан умножит сумму на 5,5, на победу австрийцев – на 1,6.
Матч «Работнички» – «Динамо» Минск начнется в 19.00. Игра «Альтах» – «Динамо» Брест стартует в 19.30 по белорусскому времени.
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Букмекеры считают минское «Динамо» фаворитом в игре против ФК «Работнички» и не сомневаются в победе «Альтаха» над брестским «Динамо»
Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» сыграет на выезде с ФК «Работнички», брестское «Динамо» будет противостоять австрийскому «Альтаху».
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