Валерий Исаев: «Боссы Солигорска создали все условия для того, чтобы руководители «Шахтера» не работали на общий результат, а гадили друг другу»

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о делах солигорского «Шахтера».

«Не владея никаким инсайдом, скажу, что это закономерный результат, и вина лежит, как и в любом другом проекте, на хозяине. Хозяин, как известно, руководство «Беларуськалия». Это они собрали в одной команде лебедя, рака и щуку. Директор клуба, спортивный директор и главный тренер должны работать как один механизм, и тогда возможен результат.

Но, как и все наши большие начальники, боссы Солигорска руководствовались совершенно другими принципами. Они создали все условия для того, чтобы эти люди не работали на общий результат, а гадили друг другу, «сдавали» друг друга. Такой подход в нашей стране оптимальный. Мы в этом направлении можем уже продавать франшизу. Каждый из этих менеджеров способен самостоятельно создать команду и работать на результат.

Ну какой Вергейчик директор? Он был очень хорошим тренером, и его команды играли в интересный атакующий футбол. Но это в прошлом, и, наверное, уже нет уверенности и задора. Кубарев хороший аналитик, но его команды никогда не показывали зрелищный футбол. Он любит порулить не только обязанностями тренера. В Жодино и Гомеле, по-моему, это было причиной раздоров с руководителями. Про Хохлова мы толком не знаем ничего. Судя по его СV, он не посторонний в футболе.

Ну а по поводу отставки сейчас, это зря. Для «Шахтера» самый заветный результат – это победа в чемпионате! Не Кубок страны, не Лига Европы. Игрокам сейчас нужен импульс для поднятия положительных эмоций. Судя по инсайду, с новыми кандидатами такого импульса может не быть. А жаль, был шанс выиграть чемпионат», – написал Исаев.