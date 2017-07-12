Единая лига ВТБ. Артем Параховский покинет УНИКС

Как сообщают «Известия», УНИКС расстанется с центровым Артемом Параховским. Новый главный тренер казанцев Димитрис Прифтис не видит будущего в своей команде для Параховского, в связи с чем клуб не будет предлагать новый контракт 29-летнему белорусу.

Параховским интересуются клубы Единой лиги ВТБ, испанской ACB и турецкой TBL.

В 27 матчах Единой лиги ВТБ средние показатели Параховского составили 11,8 очка и 5,8 подбора.