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Единая лига ВТБ. Артем Параховский покинет УНИКС

13.07.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщают «Известия», УНИКС расстанется с центровым Артемом Параховским. Новый главный тренер казанцев Димитрис Прифтис не видит будущего в своей команде для Параховского, в связи с чем клуб не будет предлагать новый контракт 29-летнему белорусу.

Параховским интересуются клубы Единой лиги ВТБ, испанской ACB и турецкой TBL.

В 27 матчах Единой лиги ВТБ средние показатели Параховского составили 11,8 очка и 5,8 подбора.

 
 
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Как сообщают «Известия», УНИКС расстанется с центровым Артемом Параховским.

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