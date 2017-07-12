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Главный тренер «Альтаха»: «Брестское «Динамо» сильнее «Чихуры», у команды ряд хороших исполнителей»
13.07.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт рассказал о готовности команды к противостоянию против брестского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
«Выступление в Лиге Европы продолжается после победы над «Чихурой». Нас ждет интересное противостояние, и мы хотим пройти дальше.
Мы очень хорошо готовы к матчу против Бреста. На последней тренировке перед матчем значительное внимание уделили игре в атаке.
Конечно, противостоять нам будет клуб другого калибра по сравнению с «Чихурой». Брестское «Динамо» сильнее, у команды ряд хороших исполнителей.
Валентино Мюллер и Ян Швишенбрюгген будут готовы сыграть с «Динамо». Нет определенности по Нгамалу», – сказал Шмидт.
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Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт рассказал о готовности команды к противостоянию против брестского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
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