ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный тренер «Альтаха»: «Брестское «Динамо» сильнее «Чихуры», у команды ряд хороших исполнителей»

13.07.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт рассказал о готовности команды к противостоянию против брестского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

«Выступление в Лиге Европы продолжается после победы над «Чихурой». Нас ждет интересное противостояние, и мы хотим пройти дальше.

Мы очень хорошо готовы к матчу против Бреста. На последней тренировке перед матчем значительное внимание уделили игре в атаке.

Конечно, противостоять нам будет клуб другого калибра по сравнению с «Чихурой». Брестское «Динамо» сильнее, у команды ряд хороших исполнителей.

Валентино Мюллер и Ян Швишенбрюгген будут готовы сыграть с «Динамо». Нет определенности по Нгамалу», – сказал Шмидт.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт рассказал о готовности команды к противостоянию против брестского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Единая лига ВТБ. Артем Параховский покинет УНИКС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика