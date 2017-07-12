Сергей Бубка будет координатором Евроигр-2019 в Минске

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Член Исполнительного комитета МОК, президент Национального Олимпийского Украины Сергей Бубка вошел в состав координационной комиссии вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, сообщило издание Inside the Games .



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусам предложили придумать талисман Евроигр-2019

Сообщается, что Бубку пригласил войти в состав комиссии действующий президент Олимпийских комитетов Европы (EOC) Янез Кочаньяччич.

В настоящее время в комиссию кроме Бубки входят Спирос Капралос (председатель), глава НОК Хорватии Златко Матеш, главный консультант по проведению Евроигр Пирс О’Каллахан и менеджер ЕОК по связям с организаторами Евроигр Стив Скотт.

Беларусь получила право провести вторые Европейские игры на 45-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, которая прошла в Минске в октябре прошлого года. Первые игры состоялись в Баку, там белорусские атлеты завоевали 43 награды.

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