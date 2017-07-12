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Сергей Бубка будет координатором Евроигр-2019 в Минске
13.07.2017 11:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл – Sputnik. Член Исполнительного комитета МОК, президент Национального Олимпийского Украины Сергей Бубка вошел в состав координационной комиссии вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, сообщило издание
© Sputnik / Виктор Толочко
Сообщается, что Бубку пригласил войти в состав комиссии действующий президент Олимпийских комитетов Европы (EOC) Янез Кочаньяччич.
В настоящее время в комиссию кроме Бубки входят Спирос Капралос (председатель), глава НОК Хорватии Златко Матеш, главный консультант по проведению Евроигр Пирс О’Каллахан и менеджер ЕОК по связям с организаторами Евроигр Стив Скотт.
Беларусь получила право провести вторые Европейские игры на 45-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, которая прошла в Минске в октябре прошлого года. Первые игры состоялись в Баку, там белорусские атлеты завоевали 43 награды.
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Прославленного олимпийского чемпиона пригласил войти в состав комиссии действующий президент Олимпийских комитетов Европы.
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