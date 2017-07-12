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Главный тренер «Работничков»: «Бюджет минского «Динамо» сопоставим с бюджетами «Вардара» или «Шкендии» из чемпионата Македонии»
13.07.2017 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Работничков» Виктор Тренев поделился ожиданиями от матча против минского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
«Мы понимаем, что в 1-м квалификационном раунде нам противостояли любители, сейчас же будем играть против профессионалов. У минского «Динамо» качественная команда. Их бюджет сопоставим с бюджетами «Вардара» или «Шкендией» из чемпионата Македонии.
«Динамо» предпочитает играть по схеме 3-4-3, но у нас тоже есть тактические задумки, которые мы постараемся реализовать.
Думаю, это будет равное противостояние, все решится в ответном матче. Мы будем бороться до конца», – сказал Тренев.
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Главный тренер «Работничков»: «Бюджет минского «Динамо» сопоставим с бюджетами «Вардара» или «Шкендии» из чемпионата Македонии»
Главный тренер «Работничков» Виктор Тренев поделился ожиданиями от матча против минского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
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