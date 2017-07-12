Главный тренер «Работничков»: «Бюджет минского «Динамо» сопоставим с бюджетами «Вардара» или «Шкендии» из чемпионата Македонии»

Главный тренер «Работничков» Виктор Тренев поделился ожиданиями от матча против минского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

«Мы понимаем, что в 1-м квалификационном раунде нам противостояли любители, сейчас же будем играть против профессионалов. У минского «Динамо» качественная команда. Их бюджет сопоставим с бюджетами «Вардара» или «Шкендией» из чемпионата Македонии.

«Динамо» предпочитает играть по схеме 3-4-3, но у нас тоже есть тактические задумки, которые мы постараемся реализовать.

Думаю, это будет равное противостояние, все решится в ответном матче. Мы будем бороться до конца», – сказал Тренев.