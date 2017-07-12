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Солдатенко перешел в румынский «Одорхей»
13.07.2017 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь Вячеслав Солдатенко покинул немецкий «Балинген» и перешел в румынский «Одорхей».
Отметим, что в составе «Одорхея» выступает белорус Максим Бабичев.
Напомним, Солдатенко перешел из СКА в немецкий «Балинген» в феврале нынешнего года. По итогам чемпионата Германии «Балинген» покинул Бундеслигу.
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Белорусский вратарь Вячеслав Солдатенко покинул немецкий «Балинген» и перешел в румынский «Одорхей».
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