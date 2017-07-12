Гендиректор «Юности» Прокопович: «Кубок Минска» – это дополнительные финансовые вливания в нашу страну, экспорт услуг, к чему мы изначально и стремились»

Генеральный директор «Юности» Алексей Прокопович рассказал об организации турнира «Кубок Минска».

— Думаю, не нужно объяснять, насколько предстоящий турнир важен для «Юности» и насколько нам важно проводить у себя подобные предсезонные соревнования. Мы хотим сделать все правильно в организационном плане, чтобы «Кубок Минска» стал традиционным.

«Юность» выступит на турнире основным составом, который формируется в данный период. Другие участники, полагаю, привезут несколько составов. У всех будут расширенные ростеры — все готовятся к сезону. «Кубок Минска» пройдет по регламенту КХЛ.

Команды КХЛ приезжают в Минск за свой счет — размещаются, питаются за свои деньги. Некоторые команды будут проживать в нашей гостинице «Арена». Это дополнительные финансовые вливания в нашу страну, экспорт услуг, к чему мы изначально и стремились. Мы же поэтапно подходили к этому турниру, еще с прошлого сезона, когда на «Чижовка-Арене» проводили спарринги с «Югрой» и московским «Динамо». Думали о том, чтобы расширить количество команд, и в итоге все, слава богу, сложилось. Кроме того, что команды будут проживать в различных гостиницах, «Локомотив», например, летит чартером — их будет ждать самолет, на этом заработает аэропорт. Также мы рассчитываем, что после проведения нынешнего турнира следующим летом мы сможем проводить предсезонные сборы для большего количества команд КХЛ. Для нас это приличный заработок как для арены, так и для всей системы. Этим летом на «Чижовка-Арене» проведут сборы «Югра» из Ханты-Мансийска и усть-каменогорское «Торпедо».

На какое количество зрителей рассчитываем? Всегда надеемся на максимальное, но пока не знаем, насколько людям отпуск позволит прийти на игры. Но думаю, что болельщики и наши, и «Динамо-Минск» должны быть на «Чижовка-Арене», чтобы посмотреть на команды КХЛ и свои дружины. Думаю, вечерние игры должны проходить при аншлаге, – сказал Прокопович.

Напомним, «Кубок Минска» пройдет на «Чижовка-Арене» с 26 по 29 июля. В соревнованиях примут участие шесть команд, которые представляют три страны: белорусские «Юность-Минск» и «Динамо-Минск», латвийское «Динамо-Рига», российские «Локомотив» (Ярославль), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Динамо-Москва».