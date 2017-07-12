Максим Березинский: «Да этот «Алашкерт» надо не просто проходить, а выносить, если мечтать про какую-нибудь группу»

Руководитель международного проекта Tribuna.com Максим Березинский поделился впечатлениями от матча 2-го квалификационного раунда БАТЭ – «Алашкерт» (1:1).

«Главная проблема БАТЭ: полное отсутствие перемен за последние годы. Все беды копятся в один большой ком и никак не решаются.

Снова БАТЭ, как с «Дандолком» и «Астаной» год назад, забил, но не захотел добавить соперника. Этот навык у команды просто изъяли. Она перестала быть хищником.

Снова грустный Ермакович после матча рассуждает о чем-то там и ждем ответной игры. В прошлом году тоже сначала ждали ответной игры, потом «Астаны», потом второго матча с «Астаной». В итоге ничего не дождались. А сейчас мы ждем ответной игры после того, как случились судороги у двух ведущих игроков. Что это вообще такое было? Ладно, Иванич был травмирован некоторое время, но Гордейчук в полном здравии. БАТЭ уже сто раз выходил на пик формы летом, а здесь просто какой-то нонсенс.

И вообще, Ермакович когда-нибудь взрывается? Это же тот самый случай, когда нужно послать Татура с его интервью, сказать, что я пошел в раздевалку разбираться за второй тайм, а на прессухе разнести полкоманды, чтобы они поняли: даже терпению Ермаковича настал конец. Но нет. Ждем ответной игры.

Снова чудят вратари. Давайте вспоминать. 2014-й год – вылет от «Шахтера» после ошибки Горбунова. 2016-й – вылет после ошибки Веремко. 2017-й – дикий ляп Щербицкого. Дай-то бог обойдется.

Снова куда-то пропадает в важных матчах Гордейчук и Иванич. Снова трансферы никак не помогают в еврокубках. Снова Капский в раздевалке после игры, но даже это уже особо не помогает, судя по всему. Снова болельщики свистят и кричат (или это какие-то неправильные болельщики?) Снова нет аншлага. Снова все стандарты без разбору лупит Стасевич. Кто-нибудь в БАТЭ, загляните в InStat. Меньше БАТЭ со стандартов забили, кажется, только «Ислочь» и «Нафтан».

Да этот «Алашкерт» надо не просто проходить, а выносить, если мечтать про какую-нибудь группу. Хотя бы Лиги Европы – пока это кажется почти несбыточным максимумом. Три армянские команды в Лиге Европы вылетели с треском в первом же раунде с общим счетом 3-17 (!), в таблице коэффициентов УЕФА Армению вот-вот обойдет Мальта, а мы тут рассуждаем про мифическую силу «Алашкерта». Ребята, объективно проблема в БАТЭ, а не в соперниках. Ну, уже смешно, когда команда с Едигаряном в основном составе с лишними 5-10 килограммами, которая вообще не могла перейти центр поля, во втором тайме начала поддавливать. Просто какой-то бред.

Понятно, что в белорусском футболе сегодня ворох проблем. Возможно, про групповые стадии нужно забыть лет на 10, но даже с учетом этого БАТЭ и близко не играет так, как должен играть. И эту проблему могут решить только в клубе», – написал Березинский.

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