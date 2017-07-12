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Константин Каверин: «Напомню тем, кто называет Ермаковича физруком, что этот «физрук» два года назад набирал в группе ЛЧ 4 очка в матче с «Ромой»

13.07.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин поделился мнением о домашнем матче БАТЭ против «Алашкерта» (1:1) в квалификации Лиги чемпионов.

«Обидно. До чрезвычайности обидно, нет вопросов. Но я не понимаю, откуда столько негодования? От ожиданий? А когда, напомните, мы стали командой, которая не должна замечать «Алашкерт» в лигочемпионской квалификации и которая сверху смотрит на таких соперников? Когда Сигневич превратился в Златана, а Туоминен – в Неймара? Не в Ирландии ли в прошлом году? Ожидания болельщика – факт его собственной, болельщицкой, биографии. И его же проблемы. Отношения к реальному положению дел это не имеет.

Я много раз слышал после игры: первый тайм, де, показал, кто есть кто на поле и кто класснее. И это такое же болельщицкое заблуждение. Потому что БАТЭ не класснее ереванского «Алашкерта». Ни секундочки. А знаете, почему? Потому что 1:1. Вот и все.

Выйдут в Армении, разнесут к чертовой матери, – вот тогда поговорим о классе. Но БАТЭ – не Барса, не Реал и даже не Севилья. БАТЭ не выйдет и не разнесет. Нечем разносить. А вот побороться за выход в третий раунд можно. Потом, кровью, может, где-нибудь везением. На это мы вполне можем рассчитывать. И болеть. Нам ничего не остается. Уровень у нас теперь такой.

«Уходи! Уходи!»... Болельщик в своем праве, безусловно. Я лишь напомню тем, кто называет Ермаковича физруком, что этот «физрук» два года назад набирал в группе ЛЧ 4 очка в матче с «Ромой». Просто – напомню.

На мой скромный взгляд, наша проблема сейчас не в тренере. Это, конечно, дилетантский взгляд, но, думаю, все гораздо проще: проблема в том, что у БАТЭ пока нет нападающего, который хорошо умеет забивать голы. Только и всего», – написал Каверин.

 
 
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Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин поделился мнением о домашнем матче БАТЭ против «Алашкерта» (1:1) в квалификации Лиги чемпионов.

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