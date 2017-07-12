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Алексей Торбин: «Финансовые проблемы в «Юности»? На данный момент никакой проблемы нет, все необходимое у нас имеется»

13.07.2017 12:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин заявил, что финансовых проблем в клубе нет.

— «Юность-Минск» стремится участвовать в международных соревнованиях, и «Кубок Минска» станет одним из них — наверное, по уровню состава участников аналогов в этот период на постсоветском пространстве у него нет. В дальнейшем мы будем участвовать в «Кубке Татр» — не менее представительном турнире, в котором выступят команды из ведущих европейских лиг. Далее будет идти подготовка непосредственно к Континентальному кубку. Все эти соревнования запланированы не только с целью удовлетворения каких-то спортивных амбиций хоккейного клуба «Юность-Минск», но и роста игроков. Именно в такой среде хоккеисты развиваются, становятся профессиональнее, могут сравнить себя с уровнем команд КХЛ, европейских чемпионатов. Поэтому для клуба участие в таких турнирах — только плюс. Сроки «Кубка Минска» были установлены давно, все тренеры команд готовятся с учетом запланированных игр. Соревнования только способствуют подготовке к официальному старту сезона. Более того, условием участия в «Кубке Минска» команд КХЛ было наличие здесь не менее трех матчей, а «Локомотив» просил четыре. Поэтому на следующий день после финала «Юность» проведет с ним спарринг. Поэтому команды привезут абсолютно полные составы, есть потребность в раздевалках, но на «Чижовка-Арене» все требования участников мы можем удовлетворить.

Одним из условий проведения турнира было то, что именно «Юность-Минск» составляла расписание игр, исходя в первую очередь из собственных интересов. Все-таки мы находимся в неравных условиях с другими клубами и по количественному, и по качественному составу команды.

- Насколько принципиальной для «Юности» будет встреча с минским «Динамо»?

— Настолько же, насколько и любой другой белорусской команде экстралиги.

— В конце прошлого сезона в СМИ звучала информация о финансовых проблемах в клубе. Какова ситуация ныне?

— Со своей стороны могу сказать, что на данный момент никакой проблемы нет, все необходимое у нас имеется, – сказал Торбин.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин заявил, что финансовых проблем в клубе нет.

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