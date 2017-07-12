«Прессбол»: Нехайчик в ближайшие дни подпишет контракт с брестским «Динамо»

Полузащитник Павел Нехайчик в ближайшие дни подпишет контракт с брестским «Динамо», сообщает «Прессбол».

Ранее агент футболиста Евгений Гайдук заявил , что бресчане проявляли интерес к футболисту, но Нехайчик рассматривает зарубежные варианты продолжения карьеры.

28-летний футболист сезон-2016/17 провел в «Оренбурге», в матчах за который отметился четырьмя результативными ударами и двумя голевыми передачами. В середине июня вместе с Максимом Бордачевым покинул команду, став неограниченно свободным агентом.

Павел Нехайчик также выступал за БАТЭ, «Динамо-Москва», «Томь».