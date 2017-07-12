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Уимблдон. 1/2 финала. Мугуруса сыграет с Рыбариковой, Конта – с Винус Уильямс
13.07.2017 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг на «Уимблдоне» Магдалена Рыбарикова и Йоханна Конта (6) поборются за выход в свой первый финал «Большого шлема».
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
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В четверг на «Уимблдоне» Магдалена Рыбарикова и Йоханна Конта (6) поборются за выход в свой первый финал «Большого шлема».
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