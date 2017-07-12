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Уимблдон. 1/2 финала. Мугуруса сыграет с Рыбариковой, Конта – с Винус Уильямс

13.07.2017 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг на «Уимблдоне» Магдалена Рыбарикова и Йоханна Конта (6) поборются за выход в свой первый финал «Большого шлема».

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Винус Уильямс (США)  Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
13 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Магдалена Рыбарикова (Словакия)
Дата проведения
13 июля, 13.00
Онлайн матча

 

 
 
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В четверг на «Уимблдоне» Магдалена Рыбарикова и Йоханна Конта (6) поборются за выход в свой первый финал «Большого шлема».

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