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Тренер "Алашкерта": а белорусские футболисты знают армянский язык?
13.07.2017 13:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Футболисты армянского "Алашкерта" — очень образованные люди, знающие и русский, и английский языки, заявил главный тренер футбольного клуба из Еревана Абраам Хашманян.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне на "Борисов-Арене" состоялся поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и "Алашкертом".
"Я четвертый год работаю в команде и очень хорошо знаю своих игроков, они довольно интеллектуальные люди. Я думаю, они много знают о Беларуси", — сказал Хашманян, отвечая на вопрос Sputnik, что футболисты "Алашкерта" знают о Беларуси.
Продолжая, специалист отметил, что он очень хорошо знает русский язык. "Видно, да? Я не думаю, что белорусские игроки могут говорить на армянском, хотя бы один. Могут?" — спросил у журналистов на послематчевой пресс-конференции Хашманян.
"Поэтому соотношение в нашу пользу в этом плане", — заключил наставник "Алашкерта".
Ранее популярный блогер Анна Бонд в новом выпуске "ББ-блог" спросила у игроков БАТЭ, что они знают об Армении. Футболисты отвечали — коньяк, гора Арарат и столица Ереван и Ким Кардашьян.
Ответный поединок в рамках второго отборочного раунда между "желто-синими" и "Алашкертом" состоится 18 июля в Ереване.
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Игроки из ереванского "Алашкерта" много знают о Беларуси и отлично говорят на русском языке.
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