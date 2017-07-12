МИНСК, 12 июл — Sputnik. Футболисты армянского "Алашкерта" — очень образованные люди, знающие и русский, и английский языки, заявил главный тренер футбольного клуба из Еревана Абраам Хашманян.



© Sputnik / Виктор Толочко Ермакович: после ничьи с "Алашкертом" есть возможность исправиться

Накануне на "Борисов-Арене" состоялся поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и "Алашкертом". Встреча завершилась со счетом 1:1 . Интересно, что гости ни разу точно не пробили по воротам, а оба гола на счету полузащитника Алексея Риоса.

"Я четвертый год работаю в команде и очень хорошо знаю своих игроков, они довольно интеллектуальные люди. Я думаю, они много знают о Беларуси", — сказал Хашманян, отвечая на вопрос Sputnik, что футболисты "Алашкерта" знают о Беларуси.

Продолжая, специалист отметил, что он очень хорошо знает русский язык. "Видно, да? Я не думаю, что белорусские игроки могут говорить на армянском, хотя бы один. Могут?" — спросил у журналистов на послематчевой пресс-конференции Хашманян.

"Поэтому соотношение в нашу пользу в этом плане", — заключил наставник "Алашкерта".

Ранее популярный блогер Анна Бонд в новом выпуске "ББ-блог" спросила у игроков БАТЭ, что они знают об Армении. Футболисты отвечали — коньяк, гора Арарат и столица Ереван и Ким Кардашьян.

Ответный поединок в рамках второго отборочного раунда между "желто-синими" и "Алашкертом" состоится 18 июля в Ереване.