«Беларусь 5» покажет матч «Альтах» – «Динамо» Брест, игра «Работнички» — «Динамо» Минск будет показана в записи

В сетке вещания спортивного телеканала «Беларусь 5» произошли оперативные изменения.

Так, в 19.25 в прямом эфире зрители смогут увидеть первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором австрийский «Альтах» примет брестское «Динамо».

По завершении поединка «Беларусь 5» покажет игру из Македонии, где «Работнички» в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы принимает минское «Динамо».

Матч «Работнички» — «Динамо» (Минск) стартует в 19.00.