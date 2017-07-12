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«Беларусь 5» покажет матч «Альтах» – «Динамо» Брест, игра «Работнички» — «Динамо» Минск будет показана в записи
13.07.2017 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
В сетке вещания спортивного телеканала «Беларусь 5» произошли оперативные изменения.
Так, в 19.25 в прямом эфире зрители смогут увидеть первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором австрийский «Альтах» примет брестское «Динамо».
По завершении поединка «Беларусь 5» покажет игру из Македонии, где «Работнички» в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы принимает минское «Динамо».
Матч «Работнички» — «Динамо» (Минск) стартует в 19.00.
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«Беларусь 5» покажет матч «Альтах» – «Динамо» Брест, игра «Работнички» — «Динамо» Минск будет показана в записи
В сетке вещания спортивного телеканала «Беларусь 5» произошли оперативные изменения.
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