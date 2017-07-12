В турнире примут участие 10 команд из Беларуси, Украины, Литвы, России и Польши: ФК «Адамс» (Брест, Беларусь), «ARIS TEAM» (Вроцлав, Польша), СК «Легион XXI» (Киев, Украина), Владимировка (Владимировка, Украина), TUMA (Вильнюс, Литва), «Динамо-Брест» (Беларусь), ФК «Балтика» (Калининград, Россия), Верас (Береза, Беларусь), «Ветеран-Юнайтед» (Гродно, Беларусь), «Каджия» (Минск, Беларусь).

II-ой этап «Евролиги» примет столица Литвы город Вильнюс и состоится он в октябре 2017 года. Команда, которая наберет наибольшее количество очков по сумме двух этапов станет чемпионом ЕЛВ-2017.

«Европейская лига ветеранов» была создана в 2012 году. В лиге принимают участие команды возрастом 40 лет и старше из Германии, Польши, Литвы, Латвии, России, Беларуси и Украины. Формат турнира: 7+1.