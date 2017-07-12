Криушенко: в Кубке Короля сыграют лучшие игроки чемпионата Беларуси

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Футболисты молодежной сборной и лучшие игроки чемпионата Беларуси примут участие в Кубке Короля в Таиланде, заявил главный тренер национальной команды Игорь Криушенко.

Футбольная сборная клубов Беларуси под руководством Криушенко и Людаса Румбутиса накануне прибыла в Бангкок для участия в Кубке Короля-2017. В среду белорусские футболисты провели тренировку на стадионе "Раджамангала", где пройдут матчи турнира. К слову, арена вмещает 60 тысяч человек.

"У нас был один тренировочный день, после которого мы вылетели в Бангкок. К сожалению, мы не смогли вызвать футболистов, которые сейчас играют в еврокубках, а также некоторых легионеров, которые уже начали подготовку к сезону в составе своих клубов. В составе нашей команды футболисты молодежной сборной и лучшие игроки национального чемпионата Беларуси", — сказал на пресс-конференции в Бангкоке Криушенко. Слова специалиста приводит пресс-служба АБФФ.

Наставник выразил благодарность футбольную ассоциацию Таиланда за приглашение на этот турнир. "Мы с удовольствием откликнулись на него", — сказал Криушенко.

14 июля белорусская команда проведет игру против сборной Буркина-Фасо. Начало матча в 12:30 (по минскому времени).