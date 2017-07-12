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Кержаков стал координатором юношеских команд «Зенита»
13.07.2017 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
Кержаков стал координатором юношеских команд петербургского клуба.
«В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав –
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Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру игрока и перешел на административную должность.
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