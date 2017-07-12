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Николай Сигневич: «Гол «Алашкерта»? Вообще пипец какой-то! Ошибся Щербицкий, мяч попал в Риоса — и все...»

13.07.2017 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Николай Сигневич в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом поделился мнением о первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором борисовчане сыграли вничью с «Алашкертом» (1:1).

- Второй тайм вам не удался. БАТЭ больше позволил «Алашкерту» — или гости сами прибавили?

– Думаю, это не расхлябанность — и не расслабление. Но, наверное, все равно мы его провалили. Возможно, чуть ниже «сели» по счету. Даже не знаю, почему. Не первая такая игра — и когда я еще раньше смотрел со стороны, и сами ребята говорили: во втором тайме почему-то «садимся», идем вперед с оглядкой на свои ворота. Может, дело в психологии — однозначно ответить не могу.

- Тем не менее гол армян необъясним?

– Вообще пипец какой-то! Да, они стали лучше контролировать мяч после перерыва. Может, чуть больше владели инициативой. Но моментов-то все равно не создавали: ошибся Щербицкий, мяч попал в Риоса — и все...

- Сильно расстроился Риос?

– Да все расстроились! Игра-то давалась — просто сами позволили «Алашкерту» в нее вернуться, – сказал Сигневич.

Фантастический ляп Щербицкого, который может оставить Борисов без Лиги чемпионов

 
 
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Форвард БАТЭ Николай Сигневич в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом поделился мнением о первом матче второго квалификационного раунда...

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