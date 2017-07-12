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Кержаков официально завершил карьеру

13.07.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подтвердил, что Александр Кержаков, ставший координатором юношеских команд клуба, завершил игровую карьеру.

«Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами.

Еще посмотрим, когда устроить эти проводы. У нас очень плотный график, поэтому определимся чуть позже с датой», – сказал Фурсенко.

Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а позже с 2010-го по 2017-й. В составе петербургского клуба он стал трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка и один раз выигрывал Кубок страны.

 
 
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Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подтвердил, что Александр Кержаков, ставший координатором юношеских команд клуба, завершил игровую карьеру.

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