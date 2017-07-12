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Кержаков завершил карьеру футболиста

13.07.2017 16:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Экс-форвард сборной России по футболу Александр Кержаков завершил карьеру, заявил председатель правления — президент "Зенита" (Санкт-Петербург) Сергей Фурсенко.

Ранее в четверг стало известно, что Кержаков был назначен на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба.

"Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами", — сказал Фурсенко, слова которого приводит "Р-Спорт".

Он отметил, что проводы Кержакова будут устроены чуть позже. "Еще посмотрим, когда устроить эти проводы. У нас очень плотный график, поэтому определимся чуть позже с датой", — добавил Фурсенко.

Кержаков выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а позднее с 2010-го по 2017-й. За это время он трижды становился чемпионом страны, дважды обладателем Суперкубка и один раз обладателем Кубка России.  Кроме того, форвард защищал цвета московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха". В различных турнирах Кержаков забил 203 гола. В прошедшем сезоне за "Зенит" он провел 18 матчей и дважды поражал ворота соперников.

За национальную команду 34-летний нападающий провел 91 матч, в котором забил 30 голов, что является рекордом.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство "Зенита" работает над тем, как устроить торжественные проводы рекордсмена российской сборной по количеству голов.

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