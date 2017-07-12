КХЛ. Кудин стал тренером вратарей в минском «Динамо»

46-летний специалист Андрей Кудин стал тренером вратарей в минском «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В качестве голкипера Кудин выступал в составе новополоцкого «Химика» (также носившего название «Химик-СКА» и «Полимир»), «Витебска» и минского «Керамина», с которыми завоевывал серебряные (1995, 2007) и бронзовые (1993, 1994) награды чемпионата Беларуси.

Завершив карьеру игрока в сезоне 2008/09, уже в следующем сезоне специалист стал тренером по вратарям солигорского «Шахтера». А в прошлом году Кудин работал с голкиперами астанинского «Барыса».

Кроме того, с 2012 по 2014 гг. Андрей Кудин был тренером по вратарям молодежной (U20) сборной Беларуси, а в 2010 году – тренером по вратарям юношеской (U18) сборной Беларуси.



