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КХЛ. Кудин стал тренером вратарей в минском «Динамо»

13.07.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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46-летний специалист Андрей Кудин стал тренером вратарей в минском «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В  качестве голкипера Кудин выступал в составе новополоцкого «Химика» (также носившего название «Химик-СКА» и «Полимир»), «Витебска» и минского «Керамина», с которыми завоевывал серебряные (1995, 2007) и бронзовые (1993, 1994) награды чемпионата Беларуси.

Завершив карьеру игрока в сезоне 2008/09, уже в следующем сезоне специалист стал тренером по вратарям солигорского «Шахтера». А в прошлом году Кудин работал с голкиперами астанинского «Барыса».

Кроме того, с 2012 по 2014 гг. Андрей Кудин был тренером по вратарям молодежной (U20) сборной Беларуси, а в 2010 году – тренером по вратарям юношеской (U18) сборной Беларуси.

КХЛ. Кудин стал тренером вратарей в минском «Динамо»

 
Теги: Витебск
 
 
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46-летний специалист Андрей Кудин стал тренером вратарей в минском «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

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