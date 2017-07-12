|
«Работнички» – «Динамо» Минск. Хващинский и Сарока сыграют с первых минут
13.07.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав «Работничков» и минского «Динамо» на матч Лиги Европы.
Работнички: Шишковски, Митрев, Эрера, Сахити, Дурански, Найденов, Велинов, Маркоски, Илиев, Трайчевски, Рашо.
Запасные: Божиновски, Найдовски, Э.Сахити, Кадриу, Станковски, Тодоров, Биляли.
Динамо Минск: Климович, Кузьменок, Галович, Остроух, Нойок, Сачивко, Бегунов, Лекович, Лукич, Сарока, Хващинский.
Запасные: Игнатович, Швецов, Николич, Демидович, Кийко, Карпович.
Матч начнется в 19.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стал известен состав «Работничков» и минского «Динамо» на матч Лиги Европы.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии