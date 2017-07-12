«Прессбол»: Польский тренер Марек Зуб возглавит «Шахтер» 

По сведениям «Прессбола», новым главным тренером солигорского «Шахтера» станет польский специалист Марек Зуб.

В начале нынешнего года он встал у руля латвийского «Спартака» из Юрмалы. Сегодня он попрощался с прибалтийской командой, а уже завтра ожидается его приезд в Солигорск и заключение контракта.

Мареку Зубу 52 года. Ранее он тренировал преимущественно польские клубы – варшавскую «Полонию», «Видзев» из Лодзи, «Белхатув», «Погонь» и другие.

Пять лет назад он возглавил вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды стал чемпионом Литвы и дважды выиграл Кубок страны. В 2016 году Зуб тренировал китайский клуб «Шеньян Урбан.