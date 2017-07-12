|
Марек Зуб: «Шахтер»? Если завтра я буду в Солигорске – значит, все это правда»
13.07.2017 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Польский специалист Марек Зуб не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что 14 июля возглавит солигорский «Шахтер».
«Скажем так, все разговоры, которые ходят вокруг меня у вас и в Латвии, на этот момент пока всего лишь разговоры. Если завтра я буду в Солигорске – значит, все это правда. Если нет – значит, это слух», – сказал Зуб.
Напомним, ранее главным тренером «Шахтера» являлся Олег Кубарев. Недавно специалист был отправлен в отставку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский специалист Марек Зуб не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что 14 июля возглавит солигорский «Шахтер».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии