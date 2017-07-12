Марек Зуб: «Шахтер»? Если завтра я буду в Солигорске – значит, все это правда»

Польский специалист Марек Зуб не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что 14 июля возглавит солигорский «Шахтер».

«Скажем так, все разговоры, которые ходят вокруг меня у вас и в Латвии, на этот момент пока всего лишь разговоры. Если завтра я буду в Солигорске – значит, все это правда. Если нет – значит, это слух», – сказал Зуб.

Напомним, ранее главным тренером «Шахтера» являлся Олег Кубарев. Недавно специалист был отправлен в отставку.