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Марек Зуб: «Шахтер»? Если завтра я буду в Солигорске – значит, все это правда»

13.07.2017 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Польский специалист Марек Зуб не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что 14 июля возглавит солигорский «Шахтер».

«Скажем так, все разговоры, которые ходят вокруг меня у вас и в Латвии, на этот момент пока всего лишь разговоры. Если завтра я буду в Солигорске – значит, все это правда. Если нет – значит, это слух», – сказал Зуб.

Напомним, ранее главным тренером «Шахтера» являлся Олег Кубарев. Недавно специалист был отправлен в отставку.

 
 
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Польский специалист Марек Зуб не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что 14 июля возглавит солигорский «Шахтер».

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