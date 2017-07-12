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Уильямс и Мугуруса сыграют в финале Уимблдона
13.07.2017 18:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Американская теннисистка Винус Уильямс (10-й номер посева) сыграет в финале женского одиночного разряда Уимблдонского турнира против испанки Гарбинье Мугурусы (14), сообщает Sputnik.
© REUTERS Andrew Couldridge
В четверг определились финалистки одиночного разряда "Уимблдона". Первой в решающий поединок вышла 23-летняя испанская спортсменка, в полуфинале взявшая верх над словачкой Магдаленой Рыбариковой — 6:1, 6:1.
Соперница Мугурусы определилась в противостоянии между Уильямс и британкой Йоханной Контой (6). Встреча завершилась победой 37-летней американки со счетом 6:4, 6:2.
Финал состоится в субботу, 15 июля.
Уильямс и Мугуруса встречались на кортах четыре раза. Счет по победам 3:1 в пользу старшей из сестер-теннисисток.
Американская теннисистка является пятикратной победительницей "Уимблдона", испанка же однажды выходила в финал. В последний раз Уильямс побеждала на травяных кортах Лондона в 2008 году.
Напомним, в основной сетке женского одиночного разряда также выступали белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко.
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Для 37-летней Уильямс-старшей это будет уже восьмой финал на траве "Уимблодна", в ее активе пять чемпионских титулов.
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