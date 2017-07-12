﻿ «Альтах» – «Динамо» Брес. Нивалдо и Вуячич – в старте гостей, Милевский – в запасе . 21.by
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«Альтах» – «Динамо» Брес. Нивалдо и Вуячич – в старте гостей, Милевский – в запасе 

13.07.2017 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главные тренеры австрийского «Албтаха» и брестского «Динамо» определились со стартовыми составами команд на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Альтах: Кобрас, Сакич, Нетцер (к), Зех, Гальван, Нгват-Махоп, Пизингер, Саломон, Гебауэр — Айгнер, Нуц.

Запасные: Дмитрович, Грбич, Шрайнер, Мюллер, Цвишенбруггер, Добраш, Янечек.

Динамо Брест: Малерб,  Витус, Аврамия, Лебедев (к), Алисейко, Легчилин, Премудров, Нивалдо, Торрес, Веретило, Вуячич.

Запасные: Хвин, Докаль, Седько, Фамейе, Кириленко, Милевский, Иванов.

Матч начнется в 19.30.

 
Теги: Брест
 
 
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Главные тренеры австрийского «Албтаха» и брестского «Динамо» определились со стартовыми составами команд на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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