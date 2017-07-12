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«Металлург» подписал Белинского

13.07.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь Виталий Белинский (1989) пополнил ряды жлобинского «Металлурга».

В 2013 году Белинский дебютировал на взрослом чемпионате мира в главной команде страны, сыграв против сборных Швейцарии, Чехии, Норвегии, Дании и Словении.

Пять матчей турнира Виталий закончил с коэффициентом надежности 2,45, отразив 92,5% бросков по своим воротам. По результатам турнира вратарь вошел в тройку лучших игроков в составе белорусской команды.

27-летний уроженец Минска является еще одним воспитанником столичной «Юности» в нынешнем составе «Металлурга».

Участие в топовых чемпионатах страны Белинский начал в составе минского «Юниора» в сезоне-2005/06. В экстралиге голкипер дебютировал в качестве основного вратаря в составе бобруйского «Шинника», за который в своем первом чемпионате провел 48 встреч. Напомним, что на тот момент в Бобруйске базировалась молодежная сборная нашей страны под руководством Василия Спиридонова.

Уже со следующего сезона Виталий вернулся в «Юность», где провел шесть последующих чемпионатов. В составе столичных «медведей» Белинский сыграл в МХЛ, экстралиге, а также провел 22 встречи в российской ВХЛ в сезоне-2012/13. С «Юностью» голкипер стал двукратным серебряным призером внутреннего чемпионата, а также двукратным обладателем «золота» экстралиги.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Вратарь Виталий Белинский (1989) пополнил ряды жлобинского «Металлурга».

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