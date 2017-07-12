Ник Бэйлен: «У меня были проблемы с Вудкрофтом. Он весь сезон лгал об этом»

Бывший защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен рассказал о конфликте с экс-главным тренером команды Крэйгом Вудкрофтом.

«У меня с Вудкрофтом были проблемы. Он лгал об этом на протяжении всего сезона. Он так и не сумел установить рабочие отношения с рядом игроков, в том числе со мной. Крэйг плохо обращался с некоторыми хоккеистами «Динамо» и тому есть примеры.

Он убрал травмированных из общей раздевалки в отдельную – с отдельным входом. Чтобы мы не пересекались с командой, не попадались на глаза одноклубникам, и позволял нам находиться у доктора лишь по 15 минут в день. Когда я не выступал из-за повреждения, Вудкрофт сказал, что ему все равно, травмирован я или нет, потому что такой игрок, как я, ему не нужен.

Он говорил другим хоккеистам «Динамо», что команда проигрывала матчи из-за нас, травмированных. Прошлым летом, когда Вудкрофт был назначен на пост главного тренера, он позвонил всем легионерам, кроме меня. Это стало первым признаком неприязни по отношению ко мне. Когда коуч впервые не выставил меня на игру, то не сказал об этом лично, как другим ребятам. Вместо этого Крэйг попросил пресс-атташе Алексея Ковалева сообщить мне о своем решении.

Сейчас я рассказываю об этом любителям хоккея и болельщикам «Динамо» по одной простой причине: не хочу, чтобы пресса и Вудкрофт распространяли ложную информацию. Некоторые люди утверждали, что у нас с Крэйгом никогда не было проблем, однако правда заключается в том, что они возникали. Он так и не дал мне шанса продемонстрировать ему, на что я способен в КХЛ», – сказал Бэйлен.

Крэйг Вудкрофт: «У нас с Бэйленом не было никакого конфликта»