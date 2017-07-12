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Алексиевич может покинуть «Шахтер» 

13.07.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Шахтер» не намерен продлевать сотрудничество с полузащитником Ильей Алексиевичем.

В сезоне-2017 хавбек провел 9 матчей, в которых однажды отметился забитым мячом.

Подробную статистику выступлений Алексиевича смотрите здесь.

 
 
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«Шахтер» не намерен продлевать сотрудничество с полузащитником Ильей Алексиевичем.

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