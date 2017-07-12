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Сергей Гуренко: «Очень важно, что мы забили гол. Но моменты нужно больше реализовывать»

13.07.2017 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ничью с «Работничками» (1:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Первый матч мы сыграли вничью. Правильно заметил мой коллега, что основная борьба будет в Минске. Очень важно, что мы забили гол. Но те моменты, которые мы сегодня создали, – их надо реализовывать значительно больше. Встретимся в Минске», – сказал Гуренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ничью с «Работничками» (1:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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