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Евробаскет (U-20). Девушки. Дивизион B. Беларусь вышла в полуфинал

13.07.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Европы (U-20)

Эйлат, Израиль

Женщины

Дивизион B

Группа B

Беларусь (U-20) – Израиль (U-20) 68:72 (11:27, 19:19, 18:18, 20:8)

Группа «В»: Израиль – 9 очков (5 матчей), Беларусь – 9 (5), Хорватия – 7 (4), Великобритания – 6 (4), Румыния – 4 (4), Ирландия – 4 (4).

Беларусь опустилась на второе место в группе, но вышла в полуфинал. На этой стадии наша команда сыграет со Словакией.

 
 
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Чемпионат Европы (U-20) Эйлат, Израиль Женщины Дивизион B Группа B Беларусь (U-20) – Израиль (U-20) 68:72 (11:27, 19:19, 18:18, 20:8) Группа «В»: Израиль – 9 очков (5 матчей), Беларусь – 9 (5),...

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