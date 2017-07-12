Евробаскет (U-20). Девушки. Дивизион B. Беларусь вышла в полуфинал

Чемпионат Европы (U-20)

Эйлат, Израиль

Женщины

Дивизион B

Группа B

Беларусь (U-20) – Израиль (U-20) 68:72 (11:27, 19:19, 18:18, 20:8)

Группа «В»: Израиль – 9 очков (5 матчей), Беларусь – 9 (5), Хорватия – 7 (4), Великобритания – 6 (4), Румыния – 4 (4), Ирландия – 4 (4).

Беларусь опустилась на второе место в группе, но вышла в полуфинал. На этой стадии наша команда сыграет со Словакией.