Голкипер «Анахайма» Энрот перешел в минское «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта со шведским вратарем Йонасом Энротом, рассчитанного на один год, сообщает официальный сайт минчан.

Напомним, впервые информация о возможном переходе вратаря появилась 10 июля.

Последний сезон голкипер начинал в «Торонто», однако затем был обменен в «Анахайм» и переведен в команду АХЛ «Сан-Диего Гуллз».

В НХЛ игрок провел 153 игры за «Баффало», «Даллас», «Лос-Анджелес» и «Торонто».

Подробную статистику вратаря смотрите здесь .