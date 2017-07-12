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Голкипер «Анахайма» Энрот перешел в минское «Динамо»
13.07.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта со шведским вратарем Йонасом Энротом, рассчитанного на один год, сообщает официальный сайт минчан.
Напомним, впервые информация о возможном переходе вратаря
Последний сезон голкипер начинал в «Торонто», однако затем был обменен в «Анахайм» и переведен в команду АХЛ «Сан-Диего Гуллз».
В НХЛ игрок провел 153 игры за «Баффало», «Даллас», «Лос-Анджелес» и «Торонто».
Подробную статистику вратаря смотрите
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Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта со шведским вратарем Йонасом Энротом, рассчитанного на один год, сообщает...
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