«Тур де Франс». 12-й этап. Барде победил, Кинтана и Контадор проиграли больше двух минут, Ару обошел Фрума в общем зачете

Французский гонщик Ромен Барде одержал победу на 12-м этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолели горный маршрут в Пиренеях с финишем в подъем 2-й категории. Набор высоты на этапе составил 4600 м.

«Тур де Франс»

12-й этап

По — Пейрагюд, Франция

214,5 км

Профиль /Карта

1. Ромен Барде (Франция, AG2R-La Mondiale) – 5.49,38

2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,02

3. Фабио Ару (Италия, «Астана») – то же время

4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,05

5. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 0,07

6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,13

7. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,22

8. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 0,27

9. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

11. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,04...

14. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 2,15...

131. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 27,42

Общий зачет



1. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 52.51,49

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,06

3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,25

4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,55

5. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,41

6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,13

7. Микель Ланда (Испания, Sky) – 2,55

8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,01

9. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 4,24

10. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 4,51

11. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,14