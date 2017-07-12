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«Тур де Франс». 12-й этап. Барде победил, Кинтана и Контадор проиграли больше двух минут, Ару обошел Фрума в общем зачете

13.07.2017 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французский гонщик Ромен Барде одержал победу на 12-м этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолели горный маршрут в Пиренеях с финишем в подъем 2-й категории. Набор высоты на этапе составил 4600 м.

«Тур де Франс»

12-й этап

По — Пейрагюд, Франция

214,5 км

Профиль/Карта

1. Ромен Барде (Франция, AG2R-La Mondiale) – 5.49,38
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,02
3. Фабио Ару (Италия, «Астана») – то же время
4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,05
5. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 0,07
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,13
7. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,22
8. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 0,27
9. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
11.  Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,04...
14. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 2,15...
131. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 27,42

Общий зачет

1. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 52.51,49
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,06
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,25
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,55
5. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,41
6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,13
7. Микель Ланда (Испания, Sky) – 2,55
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,01
9. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 4,24
10. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 4,51
11. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,14

 
 
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Французский гонщик Ромен Барде одержал победу на 12-м этап многодневки «Тур де Франс».

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