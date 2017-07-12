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«Тур де Франс». 12-й этап. Барде победил, Кинтана и Контадор проиграли больше двух минут, Ару обошел Фрума в общем зачете
13.07.2017 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Французский гонщик Ромен Барде одержал победу на 12-м этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолели горный маршрут в Пиренеях с финишем в подъем 2-й категории. Набор высоты на этапе составил 4600 м.
«Тур де Франс»
12-й этап
По — Пейрагюд, Франция
214,5 км
1. Ромен Барде (Франция, AG2R-La Mondiale) – 5.49,38
Общий зачет
1. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 52.51,49
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«Тур де Франс». 12-й этап. Барде победил, Кинтана и Контадор проиграли больше двух минут, Ару обошел Фрума в общем зачете
Французский гонщик Ромен Барде одержал победу на 12-м этап многодневки «Тур де Франс».
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