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Лига Европы: минское и брестское "Динамо" оформили две ничьи
13.07.2017 22:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Брестское и минское "Динамо" сыграли вничью со своими соперниками в рамках квалификации футбольной Лиги Европы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Столичное "Динамо" на выезде сыграли со счетом 1:1 с македонским клубом "Работнички". Владимир Хващинский на 53-й минуте вывел белорусов вперед, однако в конце второго тайма Боян Найденов сравнял счет.
С таким же счетом сыграли футболисты брестского "Динамо" в гостях у австрийского "Альтаха". Первый тайм оказался безрезультатным для обеих команд, а во втором сначала Штефан Нутц поразил ворота брестчан, которые отыгрались на 74-й минуте удачным броском Артема Седько.
Ответные матчи за выход в третий раунд квалификации пройдут 20 июля в Минске и Бресте.
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Обе гостевые встречи завершились одним и тем же счетом - 1:1, ответные матчи пройдут 20 июля.
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