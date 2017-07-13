МИНСК, 13 июл — Sputnik. Брестское и минское "Динамо" сыграли вничью со своими соперниками в рамках квалификации футбольной Лиги Европы.



© Sputnik / Виктор Толочко БАТЭ вничью сыграл с "Алашкертом" на "Борисов-Арене"

Столичное "Динамо" на выезде сыграли со счетом 1:1 с македонским клубом "Работнички". Владимир Хващинский на 53-й минуте вывел белорусов вперед, однако в конце второго тайма Боян Найденов сравнял счет.

С таким же счетом сыграли футболисты брестского "Динамо" в гостях у австрийского "Альтаха". Первый тайм оказался безрезультатным для обеих команд, а во втором сначала Штефан Нутц поразил ворота брестчан, которые отыгрались на 74-й минуте удачным броском Артема Седько.

Ответные матчи за выход в третий раунд квалификации пройдут 20 июля в Минске и Бресте.