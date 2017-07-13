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Владимир Журавель: «Довольны результатом игры с «Альтахом»

14.07.2017 00:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал ничью с «Альтахом» (1:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Хочу поблагодарить хозяев за прием и хорошую атмосферу на стадионе. Надеюсь, вы тоже останетесь не разочарованы в Бресте.

Результатом игры мы довольны. Во втором тайме пропустили курьезный гол, который испортил наши планы. На протяжении 15 минут «Альтах» имел несколько возможностей забить. Это был ключевой отрезок матча, но нам удалось забить в ответ.

– 5 новых игроков дебютировали. Как оцените их игру?

– Дебютировали пять, но у нас еще два есть, которых мы приобрели, но не заявили на игру. Дебют? Для этого и приглашали ребят. Времени на обкатку нет, пришлось их выпускать, не совсем понимая функциональное состояние и то, как они войдут в коллектив. Поэтому игра у нас несколько не получилась.

Это новые футболисты, новые связи, новые взаимодействия. В принципе, их игрой я доволен. Видно, что перспектива есть. Знаем, как развиваться дальше. Надеюсь, команда станет сильнее к следующему матчу, – сказал Журавель.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал ничью с «Альтахом» (1:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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